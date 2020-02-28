İdlib'deki saldırıya ilişkin 'provokatif' sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin "provokatif" sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı. İnternet izleme kuruluşu NetBlocks.org, 16 saatlik kısıtlamanın ardından cuma günü sosyal medya verilerinin normale döndüğünü açıkladı.
28.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:35
İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin "provokatif" sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'nın yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da İdlib'deki Türk askerlerine düzenlenen saldırıya dair "gerçek dışı ve provokatif" olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com