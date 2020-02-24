İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor
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İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor

İdlib'de stratejik önemdeki M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesine ilerlemek için bugün TSK ve muhalifler operasyon düzenledi.

24.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:39
İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor

'de stratejik önemdeki M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktada yer alan ilçesine ilerlemek için bugün ve muhalifler operasyon düzenledi.

AA İdlib muhabiri Burak Karacaoğlu, Neyrab ve Kumaynas köylerinin sıfır noktasında, TSK ve muhaliflerin bulunduğu mevzilerden gelişmeleri aktardı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor
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