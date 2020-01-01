İdlib'de ölü sayısı 9'a yükseldi
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İdlib'de ölü sayısı 9'a yükseldi

Suriye'de Esad rejiminin İdlib'in güneydoğusundaki Sarmin beldesindeki bir okula düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 9'a yükseldi.

01.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:40
İdlib'de ölü sayısı 9'a yükseldi

'de Esad rejiminin 'in güneydoğusundaki Sarmin beldesindeki bir okula düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 9'a yükseldi.

Esad rejimi, İdlib'in güneydoğusundaki Sarmin beldesinde bir okula füze ile saldırdı. İdlib'te sivil savunma yetkilileri, füze saldırısında ölü sayısının 9'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 15 olduğunu açıkladı. Ölüler arasında 4 çocuk 2 kadının olduğu kaydedildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA
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