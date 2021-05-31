İdlib'de köyleri bağlayan yollarda asfaltlama çalışması yapıldı
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İdlib'de köyleri bağlayan yollarda asfaltlama çalışması yapıldı

İdlib'de köyleri bağlayan yollarda asfaltlama çalışması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdlib yerel meclis, İdlib kırsalında yaşayan sivillerin ulaşımını kolaylaştırmak için Deir Hassan, Al-Dana, Atama ve Sarmada köyleri bağlayan yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

İdlib yerel meclis, İdlib kırsalında yaşayan sivillerin ulaşımını kolaylaştırmak için Deir Hassan, Al-Dana, Atama ve Sarmada köyleri bağlayan yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

İdlib yerel meclisi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalındaki yolları yenilemek amacıyla harekete geçti. Belediye tarafından 300 bin sivilin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Deir Hassan, Al-Dana, Atama ve Sarmada köyleri bağlayan yollara onarım ve asfaltlama yapıldı.

İdlib yerel meclisinden asfaltlama projesinin direktörü Ahmed Al-Khaled, "İdlib yerel meclisi olarak Suriyeli ailelerin işbirliğiyle kamplara giden yolları tamir etmek için bu projeyi başlattık. Bu yol Deir Hassan, Al-Dana, Atama ve Sarmada köyleri birbirine bağlıyor. Bu yol stratejik ve sürekli trafik yoğunluğu yaşanan bir yol" ifadelerini kullandı. - İDLİB

İdlib'de köyleri bağlayan yollarda asfaltlama çalışması yapıldı
İdlib'de köyleri bağlayan yollarda asfaltlama çalışması yapıldı
İdlib'de köyleri bağlayan yollarda asfaltlama çalışması yapıldı
İdlib'de köyleri bağlayan yollarda asfaltlama çalışması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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