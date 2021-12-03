İdlib'de görme engelliler futbol maçı yaptı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle düzenlenen organizasyonda iki görme engelli futbol takımı dostluk maçı yaptı.

Suriye'deki engelli bireylere yönelik yardım faaliyetleriyle tanınan "Şafak Derneği" ve "Görme Engelliler Derneği", Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonrası gözlerini kaybeden sporcular için futbol maçı düzenledi.

Maç berabere sonuçlandı.

Görme Engellileri Derneğinin Danışman Direktörü Abdulmuen Yasin, AA muhabirine, başarı duygusunu dünyadaki herkesle paylaşmak için görme engellilere yönelik futbol maçı düzenlediklerini söyledi.

Yasin, "Deneyimli uluslararası görevlerde bulunan teknik direktörler iki takımı 3 ay boyunca eğitti." dedi.

Şafak Derneği sorumlularından Abdulmuen Cubran da İdlib'de görme engelliler için kullanılan içinde zil bulunan topu bulmakta zorluk çektiklerini vurgulayarak, "Bu aktiviteyi yaparak toplumun görme engellilere karşı bakışını değiştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Görme engelli oyunculardan Muhammed Abdülgani de görme engellilere dikkati çekmek için futbol maçı düzenlendiğini söyledi.

Abdulgani, "Benim için futbol maçı oynamak bir hayaldi. Hem görme engelli olup hem futbol maçı oynamak biraz zordu." ifadelerini kullandı.

Derneklerin kendilerine futbol eğitimi verdiklerini anlatan Abdulgani, "Birçok zorluk aştık. Buradan bize eğitim veren teknik direktörlerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Yardım derneklerine çağrıda bulanan Abdulgani, "Bizi tüketen toplumdan kurtarıp üreten toplum olmamıza yardımcı olun." dedi.