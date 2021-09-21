İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali tansiyonu yükseltti - Haberler
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İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali tansiyonu yükseltti

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Suriye'nin İdlib kentinde ateşkesin ihlal edilmesiyle tansiyon yükseldi. Bölgedeki gerginliğin artması nedeniyle Türkiye'ye yeni bir göç dalgasının gelmesinden endişelenilirken, durumu yakından takip eden Türkiye konuyla ilgili Rusya ile temaslarını sürdürüyor. BM Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşme sağlayacağı bildirildi.

Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle geçtiğimiz yıl mart ayında Moskova'da sağlanan ateşkes mutabakatı ile bir süredir huzurun sağlandığı Suriye'nin İdlib kentinde gerilim yeniden tırmandı.

Bir yandan bölgedeki radikal örgütlerin eylemleri, diğer taraftan Suriye rejiminin ateşkes ihlalleri ile artan hava ve kara saldırıları tansiyonu yükseltti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bölgedeki gerginliğin artması, İdlib'den Türkiye sınırına doğru yeni bir göç dalgasını tetikleyeceği ihtimalini gündeme getirirken, göç konusunda hassas davranan Türkiye harekete geçti.

Durumu yakından takip eden Ankara, Moskova ile İdlib temaslarını yoğunlaştırdı. Önümüzdeki günlerde Ankara-Moskova hattında üst düzey görüşmelerin yapılacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda BM Genel Kurulu toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de yüz yüze görüşecek.

Liderler zirvesi öncesinde ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un İdlib gündemiyle bir araya geleceği ifade ediliyor. Görüşmelerde, bölgedeki son durum, rejim güçlerinin ateşkes ihlalleri, radikal örgütlerin saldırı ve eylemlerine karşı alınacak tedbirler, M-4 karayolu üzerinde Türkiye ve Rusya'nın gerçekleştirdiği ortak askeri devriye faaliyetleri ve bölgedeki göç meselesi ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), İdlib'de Türk askerini hedef alan saldırıların ardından bölgede nokta operasyonları başlattığı ve bölgeye takviye güç sevk ettiği bildirildi. TSK'ya ait askerî konvoyların önceki gece İdlib'e giriş yaptığı aktarıldı. Bu arada TSK'ya, radikal örgütler tarafından düzenlenen saldırı sayısı son 18 ayda 36'ya ulaştı. Açık kaynaklara göre, saldırılar sonucunda 12 asker şehit oldu, 21 asker de yaralandı.

İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali tansiyonu yükseltti
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Haber: İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali tansiyonu yükseltti - Haberler
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