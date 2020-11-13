İdil Fırat doğum yaptı mı? İdil Fırat kimdir? İdil Fırat kaç yaşında, nereli?

Mert Fırat ile 2 yıl önce evlenen İdil Fırat doğum yaptı mı? İdil Fırat kimdir? İdil Fırat kaç yaşında, nereli?

Yaşamı, evliliği ve güzelliği ile merak edilen başarılı isim İdil Fırat doğum yaptı mı? İdil Fırat kimdir? İdil Fırat kaç yaşında, nereli?

İDİL FIRAT KİMDİR?

1988 senesinde ünlü Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat'ın kızı olarak dünyaya gelen İdil Fırat, 30 yaşında ünlü bir Türk güzelidir. Ailesi aracılığıyla sosyete dünyasının tanıdık isimleri arasında dahil olan Fırat, üniversite eğitimini Amerika'da almıştır. 4 sene boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan genç kadın, George Washington DC Üniversitesi'ne gitmiştir. Eğitim aldığı üniversitenin Uluslararası Politika bölümünden mezun olan sosyetik güzel, ardından yüksek lisansını da tamamlamıştır. Yüksek lisansı için London School Of Economics'i tercih eden Fırat, Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığı lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından Türkiye'ye dönüş yapan genç sima, 2015 senesinden itibaren çalışma hayatında aktif bir şekilde rol almaya başladı. 2015 yılında kurulan özel bir firmanın özel kurucu ortakları arasında yer alan İdil Fırat, kendisi ile isim benzerliği yaşadığı 45 yaşındaki ünlü oyuncu İdil Fırat'la karıştırılmaktadır. Başarılı sanatçı ile aralarında herhangi bir kan bağının bulunmadığı bilinen sosyetik güzelin sıklıkla maruz kaldığı bu karışıklık tamamen isim benzerliğinden kaynaklanmaktadır. Ünlüler dünyasının adından en çok bahsedilen isimleri arasında yer alan genç kadın, Fenerbahçe'nin asbaşkanı olan babası Önder Fırat sayesinde adından sıklıkla söz ettirmektedir. Can isimli bir de erkek kardeşi bulunan ünlü güzel, baba tarafından Malatyalı'dır. Annesi ile aynı ismi taşıyan İdil Fırat'ın annesinin tam adı ise Sibel İdil Kerimoğlu'dur.

İDİL FIRAT DOĞUM YAPTI MI?

2018 yılında oyuncu Mert Fırat ile evlenen İdil Fırat bugün anne oldu. İkilinin erkek bebekleri dünyaya geldi. Özel bir hastanede doğum yapan İdil Fırat ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.