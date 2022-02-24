İDDEF'den insani kriz yaşayan Etiyopya için acil yardım çağrısı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), kuraklığın yol açtığı kıtlık ve devam eden iç savaş nedeniyle insani kriz yaşayan Etiyopya için acil yardım çağrısı yaptı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya uzun zamandır etkili olan aşırı sıcakların getirdiği şiddetli kuraklık ve 1,5 yıldır devam eden iç savaşın ağır sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyor.

İç savaşın başlamasıyla Amhara, Oromia, Afar ve Tigray bölgelerinde insani kriz yaşanan ülkede, milyonlarca kişi çaresiz şekilde yardım bekliyor.

Kuraklık ve beraberindeki kıtlık sebebiyle koyun, keçi ve inek gibi geçim kaynağı hayvanları da telef olan ülkedeki 2,5 milyonun üzerinde insan göç etmek zorunda kalırken 5 milyondan fazla sivil, insani yardıma muhtaç durumda yaşıyor.

Ülkede, 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 40'ı yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor.

İDDEF Etiyopya Temsilcisi Muhammed Abdüsselam, bölgede yaşanan insani krize dikkat çekerek, halka destek olmak için acil yardım çağrısı yaptıklarını kaydetti.

İDDEF'in gönderdiği gıdaları acil yardım bekleyenlere ulaştırdıklarını belirten Abdüsselam, son olarak Oromia, Amhara, Afar ve Tigray bölgelerinde 2 bin aileye kumanya dağıttıklarını dile getirdi.