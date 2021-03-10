İddaa uzatmalar sayılıyor mu? İddaa uzatmalar sayılıyor mu 2021?
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İddaa uzatmalar sayılıyor mu? İddaa uzatmalar sayılıyor mu 2021?

10.03.2021 01:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 01:10
İddaa uzatmalar sayılıyor mu? İddaa uzatmalar sayılıyor mu 2021?

İddaa uzatmalar sayılıyor mu? İddaa uzatmalar sayılıyor mu 2021? sorusunun yanıtını iddia severler oynadıkları maçlar uzatmalara kalınca bir hayli merak etmeye başladı.

İddia oynayan, kupon yatıran iddia severler, İddaa uzatmalar sayılıyor mu? İddaa uzatmalar sayılıyor mu 2021? sorularının yanıtını arıyor.

İDDAA UZATMALAR SAYILIYOR MU? İDDAA UZATMALAR SAYILIYOR MU 2021?

Uzmanlar, uzatmalara giden basketbol maçlarında devre ve periyotlara bakılarak sonuçlar değerlendirilmektedir. Buna göre,

1- Yeni dönemle basketbol maçlarında değişikliğe gidiliyor. Eski dönem maçlarda ise alt veya üst seçenekler kupon yapıldığında uzatma süresi oynadığında yapılan kupona oyunun sonucunu etkilemiyordu.

2- Yeni dönemler birlikte, maç sonu için oynanan taraf ve alt-üst oyunlarında uzatma süreleri de oynadığınız oyunun sonucuna dahil ediliyor.

3- Normal süresinde biten karşılaşmalarda ise uzatma sonucunda hangi takım maçı kazanmışsa o takım maçın galibi sayılmakta. Eski dönemde ise maç uzatmaya gitmişse eğer, maçın sonucu berabere bitti sayılmakta.

İDDAA UZATMALAR SAYILIYOR MU 2021?

Eğer iddaa'da "2.5 ÜST" veya "KG VAR" gibi gollü seçenekleri aldıysanız kaybettiniz! Çünkü iddaa'da sadece 90 dakika skorları için geçerli.

Uzatma anlarında ise "Canlı İddaa" oyunları açıktı ve örnek vermek gerekirse skor "2-2" iken uzatmalarda 1 gol daha çıkar oynamak için "Uzatmalar 3.5 Alt/Üst" gibi bir seçeneğe oynamanız gerekiyor.

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