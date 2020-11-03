Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan cansız bedenin, eşi olup olmadığını teşhis etmek için hastane morguna geldi. Eşini teşhis edemeyen Kaplan, gözyaşlarına hakim olamazken; bir kadına ait olan bedenin kimliğinin otopsi ile belirleneceği öğrenildi.