Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi
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Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi

03.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:19

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan cansız bedenin, eşi olup olmadığını teşhis etmek için hastane morguna geldi. Eşini teşhis edemeyen Kaplan, gözyaşlarına hakim olamazken; bir kadına ait olan bedenin kimliğinin otopsi ile belirleneceği öğrenildi.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanından çıkarılan ve eşi Kadriye Kaplan'a ait olduğu tahmin edilen cenazeyi teşhis için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte Ege Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi

KİMLİĞİ OTOPSİ İLE TEŞHİS EDİLECEK

Eşinin olduğu düşünülen cansız bedeni teşhis etmek için morga giren Kaplan'ın cenazeyi teşhis edemediği öğrenildi. Kaplan, o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Bir kadına ait olan cansız bedenin kimliği, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

OĞLU DA ENKAZIN ALTINDA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanın enkazında, Mehmet Kaplan'ın eşinin yanı sıra oğlu Gökdeniz Kaplan'ın da olduğu biliniyor.

Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi
Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi
Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi
Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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