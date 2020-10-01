İdam gelecek mi? İdam cezası ne zaman kalktı, kim tarafından kaldırıldı?
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İdam gelecek mi? İdam cezası ne zaman kalktı, kim tarafından kaldırıldı?

01.10.2020 15:55 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:59
İdam gelecek mi? İdam cezası ne zaman kalktı, kim tarafından kaldırıldı?

İdam geliyor mu? Gündeme göre sık sık konuşulan konulardan biri de idam oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''idam gelecek mi?'' sorusu hakkında açıklamada bulundu. İdam cezası ne zaman kalktı?

İdam cezasını kim kaldırdı? Türkiye'de idam cezası yoğun olarak gündemi meşgul eden konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te idam ile ilgili bir karar çıkması durumunda onay vereceğini belirtti. Peki, idam çıkacak mı?

İDAM GELECEK Mİ?

Uzun süredir tartışılan idam cezası konusu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen yanıtı verdi. Erdoğan, gündemdeki idam tartışmaları ile ilgili daha önceki ifadelerini yineleyerek "Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi, gelirse onaylarım" dedi.

İDAM NE ZAMAN KALKTI, KİM KALDIRDI?

Türkiye'de idam cezası, 1984'ten bu yana uygulanmadığı gibi 2004'te kaldırılmıştır. Ölüm cezası önce 2001'de savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar için kaldırılmış, 3 Ağustos 2002'de "Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde işlenmiş suçlar hariç" şartı ile kaldırılmıştır. 7 Mayıs 2004 tarihli 5170 sayılı kanun ile anayasadan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarılmış, 14 Temmuz 2004 tarihli 5218 sayılı kanunla Türk Ceza Kanunu'ndan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarılmış, böylece ölüm cezası Türk Hukuku'ndan tamamen kaldırılmıştır.

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