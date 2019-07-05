İcradan satılan arazide çıkan kavgada yaralanan 2 kişiden birisi hayatını kaybetti

Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı ise ormanlık alanda jandarma tarafından yakalandı

DÜZCE - Düzce Merkeze bağlı Nasırlı Köyü'nde 3 Temmuz tarihinde yaşanan olayda icradan alınan arsa nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi vurulmuş, şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Vurularak ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olarak aranan bir kişi ise Jandarma ekiplerinin yoğun çalışması ve sıkı takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı.

Olay; 3 Temmuz'da Düzce merkeze bağlı Nasırlı Köyü'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Bakan. oğlu Ali Bakan ile İ.Ü.'nün icradan satılan arazisini aldılar. Araziye bakmak için gittiklerinde arazinin eski sahibi İ.Ü. ile karşılaştılar. Bu esnada tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesi sonucunda İ.Ü. yanında bulunan av tüfeği ile baba ve oğluna oğluna ateş etti. Mehmet B. kafasına aldığı mermi ile ağır yaralanırken, oğlu Ali Bakan ise ayağından yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı baba oğuldan ağır yaralı olarak iki gündür yoğun bakımda tedavi edilen baba Mehmet Bakan hastanede 2 gündür yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Baba ve oğlunu yaralayan İ.Ü. ardından olay yerinden kaçtı.

Jandarma peşini bırakmadı

Olayın ardından Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli İ.Ü.'yü yakalamak için yoğun çalışma ve sıkı takip başlattı. İ.Ü.'nün Çamlısu Köyü ormanlık alanına kaçtığını belirleyen jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla şüpheli İ.Ü.'yü yanında baba oğlu yaralayan silahla birlikte yakaladılar.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen İ.Ü. burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri arasında Düzce Adliyesine çıkartıldı. Savcıya ifade veren İ.Ü. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA