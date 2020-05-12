Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
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Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı

Marmaris İçmeler'de bulunan ve fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşçülerinin gözdesi olan kanyonda vandalların yaptığı tahribat tepki çekerken İçmeler ilçesindeki gençler ise kanyonu temizleyerek eski haline getirmeye çalıştı.

Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
12.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:15

Marmaris ilçesinin 11 kilometre kırsalında bulunan turistik İçmeler Mahallesi'nde bulunan ve iki kilometrelik bir bölgeye hakim olan Milli Parklar Müdürlüğü sorumluluğundaki kanyonun halini görenler isyan etti. Özellikle hafta sonu çok yoğun olan kanyona çevre sevmeyenler tarafından zarar verildi.

ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ VE İLÇENİN GENÇLERİ TEMİZLEDİ

Doğa tutkunlarının kaya tırmanış ayakkabı ve elbiseleri ile gittiği sarp, kaygan zemini bulunan zorlu parkura sahip bölgeye çıkan doğa severler kanyonu adeta çöplüğe dönmüş halde bulundu. Yazın kavurucu sıcaklarda dahi 10 dereceyi geçmeyen serinlikte olan kanyonda doğal oluşmuş havuzlarda turkuaz rengi suları ve türlü bitkinin bulunduğu kanyon çevre gönüllüsü ve İçmeler'in yerlisi beş genç tarafından temizlendi.

Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı

7 SAAT SÜREN TEMİZLİKTE 10 BÜYÜK ÇÖP POŞETİ DOLDU

Kanyonun eşsiz güzelliğinin çöplerle dolduğunu ve duvarların sprey ile boyandığını öğrenen beş mahalle sakini harekete geçti. Beş arkadaş karar verip ertesi sabah saatlerinde tırmanış ayakkabılarını giyip ve ekipmanlarını yanlarına alarak kanyona girdi. Doğal oluşmuş türkuaz rengi havuzlara ve bitki örtüsü üzerine atılmış çöpleri topladı. Közleri hala sıcak olan önceki günden yakılmış olduğu düşünülen közler söndürüldü. Sprey boyayla kayalara yazılmış yazıları temizledi. 7 saat süren temizlik çalışmasında büyük boy 10 poşet çoğunluğu meşrubat-alkollü içki şişeleri, izmarit, plastik çöpler topladı. Toplanan çöpler çöp araçlarına verildi.

Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı

"BU YERİ BİLEN KİŞİLER KORUMAK YERİNE ZARAR VERMİŞ"

Temizliği yapan kişilerden İçmeler Mahallesinin yerlisi Ali Demiştaş, "Bu kanyonu bilmeyen gidemez. Öyle cezbedici güzelliği vardır ki bilmeyen biri giderse kaybolur. Her yıl mutlaka burada kaybolan tatilci ve turist olur. Bu yeri bilen kişiler korumak yerine zarar vermiş. İçmeler yaşayanları olarak bu doğal güzelliğimize zarar verildiğini duyarak gönüllü beş arkadaşımızla ekipmanlarımızı alıp gittik. Gördüğümüz manzara bizi çok üzdü. 7 saate yakın bir çevre temizliği ile çöpleri topladık. En çok zorlandığımız doğal oluşan kayaların üzerine sprey boya ile yazıları çıkarmaktı" dedi.

Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Kanyonun korumasının arttırılması için İçmeler'in çevre gönüllüleri tarafından harekete geçildi.

Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı

Kaynak: İHA

Manşet

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