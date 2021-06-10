İclal Aydın ilk imza gününü açık havada yaptı
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İclal Aydın ilk imza gününü açık havada yaptı

İclal Aydın ilk imza gününü açık havada yaptı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bu yıl dördüncü kez, şehrin ilk açıkhava kültür ve sanat alanı "Yeni Bir Yaşam" etkinlik alanında Happy Nest ve YBY tarafından gerçekleşen Doğal Yaşam Günleri'nde İclal Aydın okuyucuları ile buluştu.

Bu yıl dördüncü kez, şehrin ilk açıkhava kültür ve sanat alanı "Yeni Bir Yaşam" etkinlik alanında Happy Nest ve YBY tarafından gerçekleşen Doğal Yaşam Günleri'nde İclal Aydın okuyucuları ile buluştu.

Aydın, uzun bir aradan sonra kitap imzalatmanın ve okurlarıyla sohbet etmenin keyfini çıkardı.

Kaynak: Hürriyet

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