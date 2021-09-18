İclal Aydın güzelleşmek için 345 kilometre yol kat etti - Haberler Magazin
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İclal Aydın güzelleşmek için 345 kilometre yol kat etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
İclal Aydın güzelleşmek için 345 kilometre yol kat etti

Türkiye'nin en kapsamlı Güzellik Merkezi Aysuda Akbulut ve Zeynep Kaya'nın işletmeciliğini yaptığı Bursa Suna Dumankaya 'Bursa'ya cilt bakımı için gelinir mi gelinir' sloganıyla ünlü isimlerin bakımlarını yapmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en kapsamlı Güzellik Merkezi Aysuda Akbulut ve Zeynep Kaya'nın işletmeciliğini yaptığı Bursa Suna Dumankaya'Bursa'ya cilt bakımı için gelinir mi gelinir' sloganıyla ünlü isimlerin bakımlarını yapmaya devam ediyor.

izmir'de oturan yazar ve oyuncu İclal Aydın da tam 345 kilometre yol kat edip güzellik bakımı için Bursa Suna Dumankaya'yı tercih etti.

Cilt bakımı, kişisel bakımlarını yaptıran ve oldukça memnun kalan İclal Aydın "Hiç Üşenmem. İzmir'e yerleştim, sabah 5'te çıkarım cilt bakımım da yapılır. Manikürüm, pedikürüm yapılır, gerekirse botoksum ve dermotolojik tedavim de yapılır, ben de koşa koşa gelirim tabi" dedi.

Bursa Suna Dumankaya ekibi ile bol bol sohbet edip kahkahaların odak noktası olan İclal Aydın güler yüzü, samimi ve neşeli tavırlarıyla herkesin beğenisini kazandı. - BURSA

İclal Aydın güzelleşmek için 345 kilometre yol kat etti

İclal Aydın güzelleşmek için 345 kilometre yol kat etti

İclal Aydın güzelleşmek için 345 kilometre yol kat etti

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Haber: İclal Aydın güzelleşmek için 345 kilometre yol kat etti - Haberler Magazin
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