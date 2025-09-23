'İçki bütün kötülüklerin anasıdır' hadis mi? Diyanet kaynaklarına göre cevabı!

İçki bütün kötülüklerin anasıdır hadis mi? Birçok kişi tarafından 'İçki bütün kötülüklerin anasıdır' hadis midir, İçki bütün kötülüklerin anasıdır hadisi sahih midir merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

İÇKİ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR HADİS Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında "İçki bütün kötülüklerin anasıdır" ifadesi şu şekilde geçmektedir:

İçki yasaklanmıştır. Çünkü içkinin pek çok zararları vardır.

1. İçki insanlar arasına düşmanlık ve kin sokar, birlik ve kardeşliğe zarar verir. İçkinin yasaklandığını bildiren ayette şöyle buyuruluyor:

"Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?" (Maide-91)

Çünkü içki, sinir sistemini bozarak, cinayetlere varan kavgalara yol açar. Zaman zaman gazete sütunlarına yansıyan, radyo ve televizyon haberlerinde yer alan kavga ve cinayetlere büyük ölçüde içkinin sebep olduğu görülmektedir.

2. Yine ayette içkinin insanı Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoyduğu ifade buyurulmaktadır. Zamanının bir kısmını içki masasında geçiren kimse bu süre içinde namaz kılmayı ve Allah'a ibadet etmeyi unutur ve en kıymetli sermayesi olan vaktini bu masada boşuna geçirmiş olur.

3. İçki, insanın aklını başından alır. Zaten içkiye Hamr denmesi, aklı örttüğü, kafayı dumanlandırdığı içindir. Bugün büyük ölçüde can ve mal kaybına sebep olan ve pek çok kimsenin sakat kalması sonucunu doğuran trafik kazalarının bir kısmı, sürücülerin alkollü araç kullanmasından meydana gelmektedir.

4. İçki insan sağlığını da olumsuz şekilde etkiler. Mide ve akciğer gibi iç organlarda yaptığı tahribat ile vücudun çalışma düzenini bozar. İçki sadece içenlere zarar vermekle kalmaz. Tıp uzmanlarının bildirdiğine göre içki, içenin soyundan gelen çocuklara da zarar verir. Alkolik babanın çocuklarının geri zekalı ve şizofrenik olma ihtimali fazladır.

5. İçki aile hayatını felce uğratır. İçki içen insanların çoğu aile ve çocuklarını ihmal eder. Gece geç saatlerde eve gelir. Eşi ile devamlı kavga halinde bulunur. Böyle huzursuz bir aile varlığını sürdüremez. Sürdürse bile bu ailede büyüyen çocuklar rahatsız ve tedirgin olur. Anne ile babanın devamlı kavga etmesi onları rahatsız eder. Bu yüzden boşanan ailelerin sayısı az değildir.

6. İçkiye harcanan para aile bütçesini de olumsuz şekilde etkiler. Alın teri dökülerek kazanılmış olan paranın içki ve kumar gibi meşru olmayan yerlerde harcanması aileyi ekonomik yönden sıkıntıya sokar.

Görülüyor ki içki fert için olduğu kadar toplum için de bir felakettir. Bunun içindir ki Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"İçkiden sakının! Çünkü o kötülüklerin anasıdır." (Nesaî, Eşribe, 44.)

Başka bir hadiste de Efendimiz şöyle buyurur:

"Kim dünyada içki içer ve ona müptelâ iken tevbe etmeden ölürse âhirette (cennet şarabından) içemez." Rabbim bizleri içki ve nesillerimizi içki gibi günahlara müptela olmaktan muhafaza eylesin.