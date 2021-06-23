İçkale'deki kazı ve restorasyonlarda 3 burcun kapısı ortaya çıkarıldı

- İçkale'deki kazı ve restorasyonlarda 3 burcun kapısı ortaya çıkarıldı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında Amida Höyük'ün batı tarafında yapılan kazılarda İçkale'deki 3 burcun kapısı ortaya çıkarıldı.

- İçkale'deki kazı ve restorasyonlarda 3 burcun kapısı ortaya çıkarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında Amida Höyük'ün batı tarafında yapılan kazılarda İçkale'deki 3 burcun kapısı ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız,"İçkaladeki çalışmaların bitmesiyle beraber İçkale Surları bütün ihtişamıyla ortaya çıkarılmış olacak" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi'ni gelecek nesillere taşımak amacıyla geçen yıl "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla hayata geçirdiği kapsamlı çalışmalar sürüyor.

Ocak ayında, İçkale'de 11'i iç ve 2'si dış kale burcu olmak üzere 13 burç, Amida Höyük'ün çevresindeki istinat duvarının restorasyonuyla 11 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi çalışması başlatıldı.

İçkale'deki yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık 2 metre toprak altında kalan Sur duvarlarının zeminine inildi. Böylece daha önce önündeki toprak dolgudan dolayı kullanılamayan ve burçların alt katlarındaki mekanlarla bağlantı sağlayan 3 yeni burç kapısı tamamen ortaya çıkarıldı.

Kazı Başkanı Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, Büyükşehir Belediyesi'nin, Surların dirilişi mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında desteklediği Amida Höyük ve İçkale Sur'larında kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"İçkale Surları bütün ihtişamıyla ortaya çıkarılmış olacak"

Diyarbakır'ın kalbi konumunda olan ve sürekli yönetim merkezinin görev alanı Amida Höyük'te bu dönemde yapılan kazı çalışmalarında Roma Kral Yolu'nun ortaya çıkartıldığını ve çalışmaların halen sürdüğünü belirten Yıldız, "Bulunduğumuz alanda yaklaşık 2 buçuk metrelik toprak dolgu alındı. Sur'ların başlangıç seviyesine yani temelin bittiği, Sur'ların yükselmeye başladığı seviyeye kadar inildi. Tamamıyla ortaya çıkartıldı ve çıkartılmaya da devam ediliyor. Bu çalışmaların bitmesiyle beraber İçkale Surları bütün ihtişamıyla ortaya çıkarılmış olacak, alt kattaki burçların bütün kapıları açılmış olacak. Aynı zamanda Fetih Kapısı'ndan Saray Kapı'ya kadar da surları takip eden yönden bir Kültür Yolu da açılmış olacak" diye konuştu.

Sur'larda restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 10 Ağustos'ta en görkemli burçlar olan Ulu Beden, Yedikardeş, Selçuklu ve Nur burçlarının bulunduğu 6 burçta restorasyon çalışması başlattı. Benusen Mahallesi'nde onarımı yapılan burçlara bitişik ve görüntüsünü olumsuz etkileyen 300'e yakın bağımsız yapı kamulaştırılarak Sur'ların dış kısmındaki koruma bandında 25 bin metrekarelik alan ortaya çıkarıldı. Ocak ayında 11'i İçkale ve 2'si dış kale burcu olmak üzere 13 burçta, Amida Höyük'ün çevresindeki istinat duvarı ile 11 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesinin de yer aldığı restorasyon çalışmaları hayata geçirildi. Mayıs'ta Dağkapı, Tek Beden ile 7 ve 8 nolu burçları ile Diyarbakır Kalesi'nin ayakta duran 98 burcun 24'ü restorasyon çalışmalarına dahil edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak