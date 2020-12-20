İçişleri: Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İçişleri: Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

20.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:14
İçişleri: Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

İçişleri: Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

İçişleri: Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Serdar Ortaç Defne Samyeli Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Vitor Hugo Samet Aybaba Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Çocuk Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri: Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 11:14:39. #1.15#
title