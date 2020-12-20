İçişleri: Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
20.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:14
İçişleri: Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
İçişleri: Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş