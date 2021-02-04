İçişleri Bakanlığından 'Sevgililer Günü' genelgesi
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İçişleri Bakanlığından 'Sevgililer Günü' genelgesi

04.02.2021 16:12 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:21
İçişleri Bakanlığından 'Sevgililer Günü' genelgesi

İçişleri Bakanlığından 'Sevgililer Günü' genelgesiİÇİŞLERİ Bakanlığı, valiliklere 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-14 Şubat tarihleri arasındeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığından 'Sevgililer Günü' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, valiliklere 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-14 Şubat tarihleri arasındeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderdi. Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12-14 Şubat tarihleri arasında belirlenen saatlerde ev ve iş yerlerine servis şeklinde hizmet verebilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verildiği belirtilerek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-­17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtildi.Genelgede ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle talepte yoğunluk yaşanacağı belirtilerek, "Çiçek satışı yapılan iş yerlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi­ Pazar günlerinde 10.00-­17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-­24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi. 

Gökhan CEYLAN/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

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