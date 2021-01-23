Son dakika: Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı! 1040 personel görev alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı! 1040 personel görev alacak

23.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:21
Son dakika: Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı! 1040 personel görev alacak

İçişleri Bakanlığı, 'Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 1040 personel görev alacak.

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan "Eren Operasyonları" ile ilgili son gelişmeyi açıkladı.

1040 PERSONEL GÖREV ALACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Tendürek ve Lice'den sonra 1040 personelin katılımıyla gerçekleştirilecek, "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, operasyon kapsamında jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Saldırı Twitter Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı! 1040 personel görev alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 11:22:05. #1.16#
title