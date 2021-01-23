Son dakika: Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı! 1040 personel görev alacak

İçişleri Bakanlığı, 'Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 1040 personel görev alacak.

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan "Eren Operasyonları" ile ilgili son gelişmeyi açıkladı.

1040 PERSONEL GÖREV ALACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Tendürek ve Lice'den sonra 1040 personelin katılımıyla gerçekleştirilecek, "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, operasyon kapsamında jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici