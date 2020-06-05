İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
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İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması

İçişleri Bakanlığı bekçilerle polislerin yetkileri arasındaki farkı gösteren bir tablo paylaştı. Tabloda sadece polisin yapacağı görevler ile bekçi ve polislerin ortaklaşa yapacağı görevlere yer verildi.

05.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:11

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Polis-Bekçi Yetki Karşılaştırması" başlığıyla yayımlanan tabloda, önceliyici ve adli yetkiler grafiklerle anlatıldı.

SADECE POLİSİN YAPACAĞI GÖREVLER

Yayınlanan grafikte denetim yapma yetkisi, istihbarat toplama, iletişimin tespiti, teknik araçla izleme yetkisi, bilgi alma yetkisi, adli arama ve el koyma yetkisi, olay yeri inceleme yapma yetkisi, parmak izi ve fotoğraf alma yetkisi, gözaltına alma yetkisi, kişilerin ikametgah ve iş adreslerinden ayrılmamalarını isteme yetkisi, teşhis yaptırma yetkisi, yer gösterme yaptırma yetkisi ve ifade alma yetkisi sadece polislerin yapacağı görevler içerisinde yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı, polis ile bekçilerin yetki karşılaştırmasının grafiğini paylaştı

HEM BEKÇİLERİN HEM POLİSLERİN YAPACAĞI GÖREVLER

Yoklama ve muhafaza altına alma yetkisi, kimlik sorma yetkisi, yoklama kontrol yetkisi, yoklama ve muhafaza altına alma yetkisi, zor kullanma yetkisi, silah kullanma yetkisi ve suça el koyma yetkisi, her iki mesleği icra edenin yapacakları görevler arasında bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması

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