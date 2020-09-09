İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Türkiye genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın yapılacak denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre; vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla ülke genelinde yarın koronavirüs tedbirleri denetlenecek.

İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın yapılacak denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Ülke genelinde yarın, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimlerinin katılacağı kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek.

BAKAN SOYLU 81 İLİN VALİSİYLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştü.

Toplantıda, Kovid-19 salgınında genel durum, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınan tedbirlerin tavizsiz uygulanması, İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM) vasıtasıyla illerde denetimlerin etkinleştirilmesi, nikah şeklindeki düğünler konusunda alınan kararların uygulanması, maske denetimlerinden taviz verilmemesi ve kurallara uymayanlara müsamaha gösterilmemesi, toplu ulaşım araçları için alınan kararlara uyulması konuları görüşüldü.

KURALLARA UYULMASI NOKTASINDA TAVİZ VERİLMEYECEK

Bakan Soylu, valilere, vatandaşların toplu olarak bulunabilecekleri yerler ile pazarlar, toplu ulaşım araçları ve düğünlere yönelik denetimlerin sıkılaştırılması, kurallara uyulması noktasında taviz verilmemesi talimatını verdi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Tayyip Sabri Erdil, Mehmet Ersoy, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA