Son dakika: İçişleri Bakanlığ, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları paylaştı Son dakika: 65 yaş üstü ve 18 yaş altını kapsayan sokağa çıkma yasağının detayları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belli oldu. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 3-5 Haziran tarihlerinde dışarı çıkabilecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan işletme sahibi esnaf tüccar sanayici serbest meslek sahipleri ile çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTININ SOKAĞA ÇIKACAĞI SAATLER

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

18-20 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 18-20 yaş arasındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.