Kars'ta öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Kars'ta 2 günde etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün, gri listede arananlar olduğunu belirledi. 500 bin lira ödülle aranan 4 teröristin öldürülmesiyle 2 milyon TL devletin kasasına kaldı.