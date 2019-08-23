İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

23.08.2019 14:27
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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