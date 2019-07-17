İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında,Hakkari Merkez ilçe kırsalında, İl...

İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında,Hakkari Merkez ilçe kırsalında, İl...

İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında,Hakkari Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçisleri Bakanlığı:

İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında,Hakkari Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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