Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
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Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest

Son dakika: Hafta sonu gerçekleşecek sınavlar nedeniyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının istisnaları belli oldu. İçişleri Bakanlığı; halk plajlarının, müze ve ören yerleri ile anıtların, ibadethanelerin ve türbelerin yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilebileceğini duyurdu.

26.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:00

İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelgeyi il valiliklerine gönderdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu; cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" uygulanacak. Yerli ve yabancı turistler halk plajlarından yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek.

VELİLER KISITLAMAYA TABİ OLMAYACAK

Öte yandan YKS'ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

KISITLAMA NE ZAMAN UYGULANACAK?

YKS nedeniyle 81 ilde hafta sonu; cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında,pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' uygulanacak.

Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest

Güncel Manşet

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