Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: "Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde 58 ilde 563 vaka takip ediliyor" - Haberler

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Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: "Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde 58 ilde 563 vaka takip ediliyor"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı:

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı, Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde 58 ilde 563 vakanın takip edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde 58 ilde 563 vakanın takip edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelemiz devam ediyor. Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde 58 ilde 563 vaka takip ediliyor. Hedef sıfır şiddet sıfır can kaybı" denildi. Paylaşımda, "Kadın Acil Destek Uygulamasının" 3 milyon 309 bin 940 kişi tarafından indirildiği ve ihbar sayısının 183 bin 222 olduğu aktarıldı.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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