İçişleri Bakanlığı, bünyesindeki havacılık birimleri için özel klip hazırladı
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İçişleri Bakanlığı, bünyesindeki havacılık birimleri için özel klip hazırladı

Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığı, bünyesindeki havacılık birimleri için özel klip hazırladı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının havacılık birimleri için hazırlanan video klibi paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının havacılık birimleri için hazırlanan video klibi paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz" başlığıyla yayınlanan klipte, bakanlık bünyesindeki havacılık birimlerinin görüntülerine Ceza'nın şarkısı eşliğinde yer verildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarında yer alan 2 dakika 46 saniyelik klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından da paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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