İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım

24.09.2020 07:50 | Son Güncelleme: 24.09.2020 08:53

Siyasetin tecrübeli isimlerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyasi arenaya veda edeceği zamanla ilgili "Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Dün akşam TGRT Haber'de soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyaseti bırakacağı tarihle ilgili "Yarını önemseyenler olabilir. Benim bırakacağım en büyük miras Sn. Cumhurbaşkanımız ile çalışıyor olmak. Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BU DÖNEMİ İÇİN BUGÜN ÖNEMLİDİR"

Soylu, programda konuyla ilgili şunları söyledi "Ülkelerin güçleri vardır. Siyaset biliminde buna 'Milli Güç' deriz. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin milli gücüdür. Türkiye'nin attığı adımlar, Türkiye'nin cesur olması, Türkiye'nin terörle mücadelesi, Türkiye'nin hayallerinin gerçekleşmesi görülecek. 2012 yılında AK Parti'ye girdim. Yarını önemseyenler olabilir. İnsanların gelecek hayalleri çok doğal. Ama benim şahsi kanaatim Türkiye'nin bu dönemi için bugün önemlidir.

"TAYYİP ERDOĞAN'LA ÇALIŞMADAN SONRASINI İSTİYOR DEĞİLİM"

Bu dönemi iyi atlatmak da tecrübesiyle, bilgisiyle, dünyayı bilmesiyle, halkını, milletini iyi tanımasıyla Tayyip Erdoğan ile mümkündür. Bu bir nasip meselesidir. Cumhurbaşkanımızla çalışıyoruz. Benim bırakabileceğim en büyük miras, Cumhurbaşkanımızla birlikte çalışma şerefi. Bundan sonrasını istiyor değilim. Cumhurbaşkanımızla beraber, tabii kendi takdirleridir, o ne derse bizim için talimat olur. 'Sen buraya kadar' derse, başım üzerine. Hayatım boyunca sonuna kadar sadık ve bağlı olacağım, o ayrı.

"BU ADAM TAYYİP ERDOĞAN İLE BERABER ÇALIŞTI, BİTİRDİ"

Mezar taşımda hiçbir şey yazmasın ama benden sonra bilsinler ki, bu adam Tayyip Erdoğan ile beraber çalıştı, bitirdi, defteri kapandı. Biz bugünü Erdoğan'ın liderliğinde başarılı bir şekilde geçersek, kim ne yaparsa yapar, yarın bir gün Türkiye'nin önünde yapacağı çok iş var, o işleri yapabilme kabiliyetine bu ülkenin evlatları sahip olur."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım

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