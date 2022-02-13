İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhur İttifakı sadece bir değerler ittifakı değil. Aynı zamanda medeniyetimizin bütün kodlarına sahip çıkan bir anlaşın ta kendisidir." dedi.

Bakan Soylu, Bafra ilçesinde inşaatı süren Hükümet Konağı'ndaki incelemesinin ardından partililerle kahvaltıda bir araya geldi.

Ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'ndeki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sadece Anadolu coğrafyasının değil, mazlum coğrafyaların da sesi olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar vesayete karşı durduklarını ve durmaya devam ettiklerini vurgulayan Soylu, "İdam edilen başbakanlarla bizi ürkütmeye, idam edilen dışişleri bakanlarıyla bizi ürkütmeye, yapılan her darbeden sonra, 'Bu ülkenin patronu biziz' diye bize yukarıdan aşağıya buyruk sallamaya çalışanlara karşı tam 20 yıldır bu kadrolar milletle beraber, bu toprakların patronu millettir diyen bir anlayış ortaya koyuyorlar. " diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta oluşturulmak istenen terör koridoruna geçit vermediğine de vurgu yaptı.

AK Parti'nin yerli ve milli teknoloji hamleleri ve önemli yatırımlar yaptığına da işaret eden Soylu, şöyle devam etti.

"Ey AK Partili dava arkadaşlarım, 20 yıldır bütün dünyanın, kızanların da takip edenlerin de hayranlıkla... Ülkesini büyüttüğü bir davayı yürütüyorsunuz. Allah'ınızı severseniz başınız minareler kadar dik olsun. Sadece barajlar, şehir hastaneleri, spor tesisleri, kültür merkezleri yapmadınız. Sadece Marmaray, sadece Avrasya, sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet ve bir taraftan şu anda bütün dünyanın hayranlık duyduğu Çanakkale köprüsü, bunları değil. Dünyanın en büyük havalimanı, bunları değil, siz bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiniz."

Batı'nın sömürgeci tavrına karşı Türkiye'nin insan odaklı bir anlayış taşıdığını belirten Soylu, bunu tüm dünyaya gösterdiklerini de anlattı.

Dünyada göç, enerji ve ekonomik sorunlar yaşandığını, Türkiye'nin de bu süreçten geçtiğini dile getiren Bakan Soylu, "Bütün bunların getirdiği bir ekonomik sorun var. Ekonomik bir girdap var bütün dünyada. Şu an herkes yaşıyor bu sorunu." dedi.

"O korkularıyla onları yüzleştirmek bizim boynumuzun borcudur"

Türkiye'nin önünde önemli bir seçim olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"AK Parti tam zamanında, dünyanın içinde Türkiye'de bu ülkeyi Anadolu coğrafyasında etrafındaki coğrafyasına ışık saçıyor. Tam da zamanında. Güçlü bir liderle tecrübeli bir liderle. Dünyayı avucunun içi gibi bilen bir liderle. Değer kaybına uğramayan bir liderle. Nasıl başlamışsa yolculuğuna öyle devam eden bir liderle öyle devam eden bir kadroyla. Üç yüz yıllık makası kapatıyoruz. Bu kadrolar buna ev sahipliği yapmaktalar. Şimdi topyekun yüklenmelerinin, Avrupa'dan, Amerika'dan dünyanın her yerinden yüklenmelerinin bir tek sebebi var. 'Eğer bunlar 2023'ten sonra Türkiye'yi yönetmeye çalışırlarsa devam ederlerse eyvah biz yandık' anlayışı ve korkusudur. O korkularıyla onları yüzleştirmek bizim boynumuzun borcudur."

Dönem dönem dünyanın karşılaştığı sıkıntılardan Türkiye'ye sirayet edenler de olabildiğini söyleyen Soylu, "Bunu yine biz çözeriz, kim çözecek? İki tane kazı gütmekten yoksun Kılıçdaroğlu mu çözecek? O mu çözecek? Ha çözecekleri bir şey var, söyleyeyim size. Cinsel yönelim getireceklermiş. Dün de Kadıköy'deki belediye meclis üyesi o açıkladı; 'Erkeklerle erkeler, kadınlarla kadınlar evlenebilir' diye. Tövbe estağfurullah. ya Resulullah akıl fikir ver. Bunları hiç tesadüfü sözler olarak görmeyin." dedi.

AK Parti'nin sadece ülkenin ekonomisini geliştirerek Türkiye'yi büyüten bir parti olmadığına işaret eden İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı sadece bir değerler ittifakı değil. Aynı zamanda medeniyetimizin bütün kodlarına sahip çıkan bir anlaşın ta kendisidir. Biz aileden kendi gücünü neşet eden bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Bu ülkeyi aile yapısını, aile anlayışını tarumar etmek için, birbirimize olan saygıyı, sevgiyi, birbirimize olan muhabbeti, hürmeti, el öpmeyi, bayramı, seyranı, cenazeyi, düğünü bizden alıkoymak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. 1960 darbesini yapıtılar yıkamadılar, 1971'i yaptılar yıkamadılar, 1980'i yaptılar yıkamadılar, 28 Şubatı yaptılar yıkamadılar, 27 Nisan'ı yaptılar yıkamadılar. Gezi'yi yaptılar yıkamadılar, 17-25'i yaptılar yıkamadılar. 6-8 Ekim'i yaptılar yıkamadılar. 15 Temmuz'u yaptılar yıkamadılar. Dolar saldırısı yaptılar yıkamadılar. Bu güçlü tutkun yapımız olduğu için yıkamadılar. Bunun için yıkamadılar. Şimdi bir taraftan değerlerimize, aile yapımıza, inancımıza geçmişte yaptıkları içerden yönettikleri ve saldırdıkları yapıları şimdi dışarıdan yapmaya çalışıyorlar. Ben İçişleri Bakanıyım. Hangi sivil toplum örgütlerine hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? 10 milyon dolarlarca... Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın üstünde bir araya gelseniz bu millet size imkan vermeyecek."

(Sürecek)