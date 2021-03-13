İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin koronavirüs nedeniyle vefat ettiği iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşındaki annesi Servet Soylu, bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Servet Soylu'nun koronavirüs nedeniyle vefat ettiği yönünde iddialar ortaya atılırken, vefat sebebinin kalp sağlığı sorunları olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu 75 yaşında, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Koca verirken, ölüm nedeninin koronavirüs olup olmadığı merak edildi. Servet Soylu'nun kalp yetmezliği nedeniyle vefat ettiği ortaya çıktı.

SAĞLIK BAKANI KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat haberini Twitter hesabından "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadeleriyle duyurdu. Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

KALP YETMEZLİĞİNDEN VEFAT ETTİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Uzun süredir özel bir hastanede tedavi gören Soylu için pek çok isim başsağlığı mesajı yayınladı.