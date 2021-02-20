Bakan Soylu, Gara'nın önemini harita üzerinden tek tek anlattı: Kandil, Suriye ve Sincar'ın geçiş koridoru

Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti

Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor

Bakan Soylu'dan Eren Bülbül'le ilgili gündem olan sözler: Ahdım vardı, gerçekleştiremedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında 13 vatandaşımızın şehit edildiği Gara'nın önemini harita üzerinde tek tek anlattı. Soylu, "Kandil, Suriye ve Sincar koridorunun geçiş alanı Gara'dır. Gara'nın ikinci özelliği ise Sözde Apollo Akademisi buradadır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu A Haber canlı yayınında, Salih Nayman moderatörlüğünde gazeteci Şebnem Bursalı ve yazar Mahmut Övür'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından şehit edildiği Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesindeki Gara'nın önemini anlatan Soylu, harita üzerinden tek tek terör koridorunu işaretledi.

"TERÖRİST SAYISI 300'ÜN ALTINA İNDİ"

Son 4 yıl içinde terörist sayısının yüzde 88 azaldığını kaydeden Bakan Soylu, "Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altına indi. Türkiye'de girilmedik alan bırakmadık. Başlarını çıkartamıyorlar. Son 4 yılda terörist sayısı yüzde 88 azaldı. İçeride basmadık yer bırakmadık. Sadece teröristle değil, terörün finansmanıyla da uğraştık. Tamamıyla terörü finanse eden, lojistik destek sağlayan anlayışa da darbe vurduk." ifadesinde bulundu.

"TERÖR KORİDORUNUN GEÇİŞ ALANI GARA'DIR"

Gara'nın önemine ilişkin harita üzerinden tek tek işaretleme yapan Bakan Süleyman Soylu, bölgenin terör koridoru üzerinde yer aldığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"PKK'nın kuruluşu 1978. İlk öldürülen siyasi isim Edip Bucak. 1979'da PKK 150 kadro elemanıyla beraber Suriye'ye geçti. Neden geçti? Orada kendisini eğitmek, felsefesini tam anlamıyla oturtmak ve ondan sonraki hedeflerini gerçekleştirebilmek için. Ardından, Haftanin, Metina, Hakurk bölgelerine geçtiler. Gara neyi ifade ediyor? Kandil, Suriye, Sincar koridorunun geçiş alanı Gara'dır.Gara'nın ikinci özelliği ise Sözde Apollo Akademisi buradadır. Sağlık, eğitim, havacılık, hepsi buradaki alandadır.

Bu alan savunması çok kolay, tepeleri olan bir alandır. Gara'nın altında bir su var. Oranın ötesi düzlüktür, orada terör örgütü kalamaz. Oradan öte terör örgütünün barınma alanı olmayacak. Bizim bütün hedefimiz orada terör örgütün alanlarını ortadan kaldırabilmektir. Gara'da bunu yaptığınız andan itibaren kalbe girmiş gibisinizdir. Bugün TSK'nın yaptığı operasyon tam olarak budur. Bizim o koridoru kapatmamız, eğitim alanlarını bertaraf etmemiz, bütün aktarım merkezlerinin kalbine girmemiz ve düze inmemiz terör örgütün bütün sıkıntısıdır, bugünkü feryadının nedeni de budur."