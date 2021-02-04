İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Twitter'a tepki: Ülkelerin kimyasını bozmaya çalışıyorlar
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Twitter'a tepki: Ülkelerin kimyasını bozmaya çalışıyorlar

04.02.2021 22:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Twitter'a tepki: Ülkelerin kimyasını bozmaya çalışıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde kısıtlamalarla gündeme gelen Twitter'ı sert sözlerle eleştirdi. Soylu, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde Boğaziçi açıklamaları nedeniyle kendisine ve MHP lideri Bahçeli'ye kısıtlama getiren Twitter'a tepki gösterdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz..."

TWİTLERİNE KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili bazı paylaşımlarına kısıtlama getirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Twitter'a tepki: Ülkelerin kimyasını bozmaya çalışıyor

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