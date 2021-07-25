İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Murgul ilçesinde, selde kaybolan Serdar Yiğit'i arama çalışmalarının sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Murgul ilçesinde, selde kaybolan Serdar Yiğit'i arama çalışmalarının sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Helikopterle Murgul'a gelen Soylu, ilçede iki gün önce etkili olan şiddetli yağışa bağlı meydana gelen selde kaybolan Yiğit'i (40) arama çalışmalarının sürdüğü alana ulaştı.

AFAD, JAK ve diğer ekiplerce Murgul Çayı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını takip eden Bakan Soylu, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Arama çalışmalarını takip eden Yiğit'in ailesi ile görüşen Soylu, Serdar Yiğit'e en kısa sürede ulaşmak için tüm ekiplerin seferber olduğunu yakınlarına iletti.

Daha sonra kara yoluyla Arhavi ilçesine gelen Soylu, iş yerleri selden hasar gören esnafı ziyaret etti, vatandaşla görüştü.

Bakan Soylu, Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde de yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Komandolar Artvin'de! Ellerine aldıkları küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar
Komandolar Artvin'de! Ellerine aldıkları küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar
Kahreden detay! Artvin'de sel sularına kapılan vatandaş, evlilik için gün sayıyormuş
Kahreden detay! Artvin'de sel sularına kapılan vatandaş, evlilik için gün sayıyormuş
Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı yasalaştı
Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı yasalaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Seda Sayan Hande Yener Kaan Yıldırım
Spor Diego Ali Koç Muslera Metin Oktay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 16:26:45. #1.16#

title