Bakan Soylu'dan Yunan zulmü paylaşımı! İnsanları benzin dökerek yakmaya çalıştılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Soylu'dan Yunan zulmü paylaşımı! İnsanları benzin dökerek yakmaya çalıştılar

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın kolluk kuvvetlerinin mültecileri yakmaya çalıştığı anları paylaşarak "Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir" dedi.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın sahil güvenlik botlarının mülteci botunu Türk Kara Sularına ittiği ve göçmenlerin üzerine benzin döktüğü anları paylaştı.

İnsanlık dışı görüntülere isyan eden Soylu, "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir" ifadelerine yer verdi.

41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden Yunanistan'ın Türk Kara sularına ittiği 41 düzensiz göçmenin kurtarıldığını "17 Nisan 2021 tarihinde saat 01.50'de, İzmir ili Çeşme ilçesi Karaabdullah burnu güney batısı önlerinde devriye görevinde olan Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan tarafında bulunan düzensiz göçmen botunun Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuru tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilmiş, Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuruna yapılan tüm uyarılara rağmen Türk karasularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarılarak Çeşme limanına intikal ettirilmiş ve bacağında yanık tespit edilen 1 düzensiz göçmen 112 Acil Sağlık Personeline teslim edilmiştir" ifadeleri ile duyurdu.

Bakan Soylu'dan Yunan zulmü paylaşımı! İnsanları benzin dökerek yakmaya çalıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Antony Blinken Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Mehtap Ar Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Soylu'dan Yunan zulmü paylaşımı! İnsanları benzin dökerek yakmaya çalıştılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 18:32:07. #1.16#

title