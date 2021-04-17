Bakan Soylu'dan Yunan zulmü paylaşımı! İnsanları benzin dökerek yakmaya çalıştılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın kolluk kuvvetlerinin mültecileri yakmaya çalıştığı anları paylaşarak "Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir" dedi.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın sahil güvenlik botlarının mülteci botunu Türk Kara Sularına ittiği ve göçmenlerin üzerine benzin döktüğü anları paylaştı.

İnsanlık dışı görüntülere isyan eden Soylu, "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir" ifadelerine yer verdi.

41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden Yunanistan'ın Türk Kara sularına ittiği 41 düzensiz göçmenin kurtarıldığını "17 Nisan 2021 tarihinde saat 01.50'de, İzmir ili Çeşme ilçesi Karaabdullah burnu güney batısı önlerinde devriye görevinde olan Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan tarafında bulunan düzensiz göçmen botunun Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuru tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilmiş, Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuruna yapılan tüm uyarılara rağmen Türk karasularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarılarak Çeşme limanına intikal ettirilmiş ve bacağında yanık tespit edilen 1 düzensiz göçmen 112 Acil Sağlık Personeline teslim edilmiştir" ifadeleri ile duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ