İçişleri Bakanı Soylu'ya Gara'ya giden vekil soruldu, sadece iki detay verdi
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İçişleri Bakanı Soylu'ya Gara'ya giden vekil soruldu, sadece iki detay verdi

16.02.2021 19:34 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'teki Gara operasyonuyla ilgili konuşmasında "Bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti, oralarda boy gösterdi; onu da biliyoruz. İsmini sorarsanız söyleriz" dedi. Meclis çıkışında gazetecilerin soruları üzerine yine isim vermeyen Soylu "HDP'li bir kadın milletvekili, şu anda parlamentoda" dedi.

TBMM'de, Gara operasyonu ile ilgili bilgilendirme yaparken, "Gara'ya giden bir milletvekili var, sorarsanız adını da söylerim" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Akar ile birlikte Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin Gara'ya giden milletvekilinin kim olduğu sorusu üzerine yeni detaylar paylaştı.

İLK İŞARETİ MECLİS'TE VERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis Genel Kurulu'nda Gara operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, bilgilendirme sırasında "Gara öyle kolay bir yer değil, burada göremediniz, üç boyutlu fotoğraflarını görseniz dağlar şöyle eğri kambur, kara harekâtının çok zor yapılması lazım gelen yerlerden bir tanesi. Gerçi bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti, oralarda boy gösterdi; onu da biliyoruz, nasıl boy gösterdiğini de biliyoruz. İsmini sorarsanız söyleriz" ifadelerini kullandı.

Bu sırada AK Parti sıralarından "Söyleyin" sesleri yükselmesine rağmen Soylu isim zikretmedi.

"GARA'YA GİDEN HDP'Lİ ŞU AN MECLİS'TEKİ BİR VEKİL"

Süleyman Soylu, Bakan Akar ile birlikte Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin Gara'ye giden milletvekilinin kim olduğu sorusu üzerine, "HDP'li bir kadın milletvekili" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, "Şu anda milletvekili mi, parlamentoda mı?" sorusuna ise "Evet" diye yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Soylu'ya Gara'ya giden vekil soruldu, sadece iki detay verdi

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