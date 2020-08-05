İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz İçişleri Bakanı Soylu, tüm Türkiye'de koronavirüs salgınıyla ilgili olarak bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini duyurdu. Soylu denetlenecek yerler arasında pazarlar, marketler, kafeteryalar ve ticari taksilerin de bulunacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, yarın tüm Türkiye'de bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini söyledi.

Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri ve Zabıtaların denetimlerde hazır bulunacağını aktaran Bakan Soylu, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim gerçekleştireceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Yarın, Tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. "Kontrollü Sosyal Hayat"

Pazarlar

İşyerleri

Marketler

Toplu taşıma

Yollar

Alışveriş alanları

Lokantalar

Kafeteryalar, Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında

Hepimiz sahada olacağız

Valiler

Kaymakamlar

Belediye Başkanları

Esnaf ve Ticaret Odaları

Kurum Müdürleri

KollukZabıta"