İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz

İçişleri Bakanı Soylu, tüm Türkiye'de koronavirüs salgınıyla ilgili olarak bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini duyurdu. Soylu denetlenecek yerler arasında pazarlar, marketler, kafeteryalar ve ticari taksilerin de bulunacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
05.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, yarın tüm Türkiye'de bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini söyledi.

Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri ve Zabıtaların denetimlerde hazır bulunacağını aktaran Bakan Soylu, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim gerçekleştireceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Yarın, Tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. "Kontrollü Sosyal Hayat"

Pazarlar

İşyerleri

Marketler

Toplu taşıma

Yollar

Alışveriş alanları

Lokantalar

Kafeteryalar, Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında

Hepimiz sahada olacağız

Valiler

Kaymakamlar

Belediye Başkanları

Esnaf ve Ticaret Odaları

Kurum Müdürleri

KollukZabıta"

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
Haber Yorumları (10)
MANİSALI: vestel fabrikası virüs saçıyor manisada hastahaneler dolmak üzere
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GÖLGE: Doğru bir uygulama umarım devamlılık arzeder
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CAHİLİSTAN: caydırıcı cezalar yok hala maskesiz insanlar var basın cezayı bu insanlar güzellikten anlamazlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek Politika
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu Ekonomi
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı 3. Sayfa
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı Ekonomi
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Beyoğlu'nda 'değnekçilik' yapan 7 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu'nda "değnekçilik" yapan 7 kişi gözaltına alındı
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Yaşar Güler Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Müjde Ar Demet Akalın Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Deprem Malatya
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 12:32:34. #1.14#
title