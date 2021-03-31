Soylu, "Türk polisi yakalar" diyerek duyurdu! Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakayı ele verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Soylu, "Türk polisi yakalar" diyerek duyurdu! Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakayı ele verdi

Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Soylu, 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu! Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakayı ele verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da bir okulun bahçesindeki Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazan zanlının yakalandığını duyurdu. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı. Türk polisine koskoca bir alkış." ifadelerini kullandı.

Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü
Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü
Bakan Soylu paylaştı: Jandarmamız Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti
Bakan Soylu paylaştı: Jandarmamız Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti

Zanlıyı yakalayan ekibin, iki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu yaptıkları tespitin takdire değer olduğunu vurgulayan Soylu, "Türk polisi yakalar." değerlendirmesinde bulundu.

ARAŞTIRMA BAŞLATILMIŞTI

Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulunun bahçesindeki Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin olayın fail ya da faillerinin tespitine yönelik araştırma başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Fatih Terim Caner Erkin Mesut Bakkal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soylu, "Türk polisi yakalar" diyerek duyurdu! Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakayı ele verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 08:14:13. #1.15#
title