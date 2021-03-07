Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da
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Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da

07.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:43

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorlu Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorlu Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi.

Çorlu Hükümet Konağı önünde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve protokol üyelerince karşılanan Bakan Soylu, Çorlu Kaymakamlığı ile Tekirdağ Valiliği şeref defterlerini imzalayarak Kaymakam Sarılı'nın makamına geçti. Burada protokol üyeleri ve siyasilerle görüşen Bakan Soylu, ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen Çorlu Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda Bakan Soylu'nun yanı sıra Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erkan Gülveren, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Kalkan, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Hakkı Seyidoğulları, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanı Can Ozan Tuncer, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Uğur Dalgıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Yavaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Sinan Tercan, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak yer aldı.

-İHA-

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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