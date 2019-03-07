İçişleri Bakanı Soylu Sivas'a Gelecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 10 Mart Pazar günü Sivas'a geleceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sivas programı öncesinde, kente yapılacak ziyaretlerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Mehmet Polat, Mustafa Yüksel Karadağ ve Yeliz Yıldızhan ile kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer katıldı.

Ayhan, toplantıda yaptığı konuşmada, seçim güvenliği, metruk binalar ve ilçelerde seçimde yaşanabilecek aksaklıların önlenmesi ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Bakan Soylu'yu Sivas'ta en güzel şekilde ağırlayacaklarını belirten Ayhan, emniyet ve jandarma teşkilatından sahada hassasiyetli olmalarını istedi.

Seçim öncesi metruk binalar ve güvenlik zafiyeti oluşturabilecek alanlarda gereken tedbirlerin alınması yönünde önlem alınacağını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde seçimlerin huzur ve demokrasi içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Sayın Bakanımızın bu kapsamda bizlere talimatları olacaktır. Bu sebeple bizler gerekli ön hazırlığımızı yapalım. Ziyaret programları kapsamında yapacağı tüm işlerle ilgili yerelde hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah ilimiz için güzel bir ziyaret programı olacak. Geçtiğimiz günlerde Yozgat'a geçerken uğradığı Nuri Demirağ Havaalanında Sivaslılara selamlarını iletmiş, en kısa zamanda geleceğini söylemişti. Kendine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA