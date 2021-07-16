İçişleri Bakanı Soylu'nun gönderdiği bisikletler, Afyonkarahisarlı çocukları sevindirdi
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İçişleri Bakanı Soylu'nun gönderdiği bisikletler, Afyonkarahisarlı çocukları sevindirdi

İçişleri Bakanı Soylu'nun gönderdiği bisikletler, Afyonkarahisarlı çocukları sevindirdi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gönderdiği 200 bisiklet, Kurban Bayramı öncesi Afyonkarahisarlı çocuklara dağıtıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gönderdiği 200 bisiklet, Kurban Bayramı öncesi Afyonkarahisarlı çocuklara dağıtıldı.

Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği önünde düzenlenen törende, İçişleri Bakanı Soylu'nun 5 Haziran'da gerçekleştirdiği Afyonkarahisar ziyaretinde söz verdiği bisikletler, çocuklara hediye edildi.

Dernek Başkanı Erol Öztürk, gazetecilere, her bayram öncesi çocukları sevindirmek için özel çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kentte yaklaşık 1000'e yakın ihtiyaç sahibi ailenin ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu ailelerimizde genellikle bütün yükü anneler çekiyor. Elimizden geldiğince temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama çocukların temel ihtiyacı, yiyecek ve içecek değil. Çocuklarımız en çok oyuncak ister. Oyuncakların da en güzeli olan bisiklette zaman zaman çocukların rüyasına girer. Geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, şehrimizdeki 115 çocuğumuza hediye ettiği bisikletleri dağıtmıştık. Bu yıl da İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, bizim çocuklarımız için 200 bisiklet göndermiş, kendisine canı gönülden teşekkür ediyoruz."

Bisiklet alan çocuklardan Ecrin Naz İşlek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini ve Afyonkarahisarlı çocukları bayram öncesi çok mutlu ettiğini ifade etti.

Çocuklardan Hiranur Kaya ise kendisine hediye edilen bisiklet için çok mutlu olduğunu belirterek, Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Soylu'nun gönderdiği bisikletler, Afyonkarahisarlı çocukları sevindirdi
İçişleri Bakanı Soylu'nun gönderdiği bisikletler, Afyonkarahisarlı çocukları sevindirdi
İçişleri Bakanı Soylu'nun gönderdiği bisikletler, Afyonkarahisarlı çocukları sevindirdi
İçişleri Bakanı Soylu'nun gönderdiği bisikletler, Afyonkarahisarlı çocukları sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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