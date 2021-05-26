İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından Sedat Peker'in iddialarına yanıt! Dikkat çeken "İçimizdeki beyinsizler" çıkışı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan, Sedat Peker'in iddialarına yönelik Twitter hesabından sert açıklamalarda bulundu. Planın siyonistler tarafından hazırlandığını ve kirli oyun üzerinden önce hedef kişilerin tasfiye edileceğini ifade eden Yıldırımhan, "İçimizdeki beyinsizlerin sen ben kavgası da küreselcilerin aparatı olmaya yol açar. Büyük resmi görmeyen ahmaklara laf yetiştirmeye çalışmak beyhude bir çabadır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan, son dönemde yayınladığı videolarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker iddialarına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye yönelik sistematik saldırının planının siyonistler tarafından hazırlandığını öne süren Yıldırımhan, "Konuşturulan şahıs bir plan üzerinden kullanılıyor. İçimizdeki beyinsizlerin sen ben kavgası da küreselcilerin aparatı olmaya yol açar. Büyük resmi görmeyen ahmaklara laf yetiştirmeye çalışmak beyhude bir çabadır" ifadelerini kullandı.

Yıldırımhan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Türkiye üzerindeki sistematik saldırının planı siyonistler tarafından hazırlanıp, Suudi ve BAE istihbaratına taşore edildi. Konuşturulan şahıs bir plan üzerinden kullanılıyor. Bu gerçeği herkes görüyor. Nihai hedef Türkiye'yi bölmektir. Mesele asla şahıslar değildir. Bu kirli oyundur.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan.

"TAYYİP ERDOĞAN KÜRESEL HEDEFTİR"

Kirli oyun üzerinden önce hedef kişiler tasfiye edilecek, sonra büyük bir fitne ile Türkiye'nin bekasına saldırılacak. Sessiz kalmak bu plana hizmet etmek olur. Tayyip Erdoğan küresel hedeftir. Önce etrafını sonra Türkiye'yi düşürecekler. Bu oyunu bozmalıyız.

Türkiye'yi bölme planında küreselcilere söz verenler var. Bunların kim olduğu çok açık. BAE istihbaratının elinde esir olan şahıs bu plana hizmet ettiriliyor. Planı yapan Rubin isimli siyonist bu esiri vatanına ihanet aparatı yapmış. Onu Balkanlara, Fasa ve BAE'ye götüren de aynı güç.

"ÖDLEKLER GÖLGE ETMESİNLER YETER"

İçimizdeki beyinsizlerin sen ben kavgası da küreselcilerin aparatı olmaya yol açar. Büyük resmi görmeyen ahmaklara laf yetiştirmeye çalışmak beyhude bir çabadır. Ödleklikleri iki satır bile yazmalarına engel olanlar gölge etmesinler yeter. Bu milletin ferasetli evlatları var!!.."