Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
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Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı

Dün meydana gelen 5.7'lik depremin bilançosunu yerinde incelemek için Bingöl'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün meydana gelen 5.6'lık depreme yakalandı. Soylu'nun beraberindeki heyetle birlikte yaşadığı kısa süreli panik kameralara yansıdı.

15.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:54

Bingöl'de dün yaşanan 5.7'lik depremin ardından bugün saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. İkinci depreme yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyetin yaşadığı kısa süreli panik ise kameralarca kaydedildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin bilançosunu yerinde incelemek adına bölgeye gitti.

SOYLU'NUN DEPREM ANINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ

Ancak Bingöl'de bugün saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem anında kapalı bir mekanda bulunan Bakan Soylu, beraberindeki heyetle mekanı terk etti. O anlar ise kameralara yansıdı.

Öte yandan AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

200'E YAKIN ARTÇI DEPREM YAŞANDI

Dün yaşanan 5.8'lik depremin ardından Bingöl'de yaklaşık 200'e yakın artçı deprem meydana geldi. Uzmanlar bölge halkını artçı depremlerin devam edeceği hususunda uyarırken vatandaşlar evlerine girmekte tereddüt yaşıyor.

Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı

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Güncel Manşet

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