İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz

Tam kapanma süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayrama yaklaşıyoruz. Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. Bu hastalık temasla bulaşıyor. Hep birlikte tedbirlere uymalıyız. Aksi takdirde bayramlaşmada tedbirlere uymazsak, fedakarlığımız boşa gider. Çok büyük fedakarlık yaptıklarını biliyoruz, önce sabır sonra bayram' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ta düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Tam kapanma süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, şunları ifade etti:

"Geçen hafta Cuma gününden itibaren hep birlikte tam kapandık. Önemli bir sürece başladık, hepimiz biliyoruz ki bir kısıtlama yaptık. Başladığımızda sayı 63 bin idi. Tüm denetim mekanizmalarımız sahada. Amacımız vakaların artmaması. Bugün geldiğimiz nokta 18 bin civarında. Bu sahada da görülüyor."

İşte Soylu'nun konuşmasından satır başları:

"Mutasyonun sevk ettiği ivme tedirgin etmişti. Tüm noktalarda denetimler devam ediyor. 21 milyon büyüğümüze vefa destek sosyal gruplarımızla ulaşılmaktadır. Özellikle kamu düzeni ve güvenliği ile bir problemiz yoktur. Üretim ve tedarik sürecinde bir eksiklik söz konusu değildir. 10 milyon kişi izin alıp çalışmalarına devam etmektedir.

"MİLLETİMİZDEN BİR FEDAKARLIK DAHA BEKLİYORUZ"

Bayrama yaklaşıyoruz. Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. Bu hastalık temasla bulaşıyor. Hep birlikte tedbirlere uymalıyız. Aksi takdirde bayramlaşmada tedbirlere uymazsak, fedakarlığımız boşa gider. Çok büyük fedakarlık yaptıklarını biliyoruz, önce sabır sonra bayram.

ÖZEL DURUMLARA İZİN VERİLİYOR

Hastalık ve cenaze durumunda izi veriyoruz. Bunun dışında 'memlekete gideyim' şeklindeki yaklaşımlar virüsü yayacaktır. 63 binden 18 bine düştü inanıyorum ki daha da düşecek.

"BİRAZ DAHA DİŞİNİZİ SIKIN"

Tam kapanmada toplam 7 günümüz daha var, dişinizi biraz daha sıkın çocuklarımız ve yarınlarımız için. Dün pazarlar vardı yaklaşık 3 bin 500 yerde açıldı. Pazarcı esnafımız da uydu.