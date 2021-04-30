İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek
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İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek

İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Tam kapanma döneminde alkol satışına yasak gelmiş ve tepkiyle karşılanmıştı. İçişleri Bakanı Soylu'ya alkol satış yasağının kalktığı yönündeki iddiaların sorulmasına "Doğru değil, tam kapanma boyunca devam edecek" yanıtını verdi.

29 Nisan'da başlayan tam kapanma dönemi 17 gün boyunca devam edecek. Bu dönem için alınan alkol satışı yasağı ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. Gazeteci Candaş Tolga Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söz konusu yasağın kalkıp kalkmayacağına ilişkin sorduğu sorunun cevabını sosyal medya hesabından paylaştı.

e-Devlet başvurularıyla ilgili Bakan Soylu'nın cevabını paylaşan Işık, "Az önce İçişleri Bakanı Soylu ile konuştum, '17 günlük tam kapanma boyunca bakanlığımız tüm birimlerimizle 24 saat nöbet sistemine geçtik. Şu ana kadar e-Devlete başvuru 250 bini aştı. İlk gün 6 milyon kişi ziyaret etti. Vatandaşımıza ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu: Herkes istisna istiyor ancak genelgede muafiyet verilen sektörler belli. Bu noktada pazara kadar görev kağıdı pazardan sonra hem görev kağıdı hem de e-başvuru üzerinden gelen talepler çok sıkı denetlenecek. e-başvuru üzerinden gelen taleplerin belli istisnai sektörler dışında SGK kaydı olup olmadığına dikkat ediyoruz. SGK'sı olmayan bazı kapsam içindeki sektör çalışanları için de bir suistimal olmaması için görev kağıtları çok sıkı denetlenecek" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek

"YASAKLARA UYULMUYOR" DİYENLERE TEPKİ

Bakan Soylu'nun tepkisini aktaran Işık, "Çalıştırmadığı kişiyi çalıştırıyor gibi gösteren kurum da bunun sorumluluğunu taşır. Ayrıca Tüm illerin giriş-çıkış ve belli noktalarında (köprü, ana cadde gibi) düzenli denetimler yapılıyor bundan sonra da devam edecek. Bundan kaynaklı trafik yoğunlukları yaşanacak bu görüntüleri özellikle sosyal medyada paylaşıp kurallara uyulmuyor, herkes dışarda şeklinde bir algı oluşturanlara itibar etmeyin. Şu ana kadar yasaklara uyum gayet iyi gidiyor. Amacımız evinde kurallara uyarak 17 günü geçiren vatandaşın hakkını yedirtmemek. Tam kapanma bittiğinde milletçe vaka sayılarındaki düşüşle sabrettik ama buna değdi diyebilmektir' dedi" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek

ALKOL YASAĞI

İçişleri Bakanı Soylu'ya alkol satış yasağının kalktığı yönündeki iddiaları da soran Işık, "'Doğru değil, tam kapanma boyunca devam edecek. Kısıtlamalar başladığında (14 nisan) 63 bin olan vaka sayısını bugün 31 binlere getirdik. Demek ki aldığımız kararlar doğru' dedi" şeklinde yanıt verdiğini aktardı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek
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Servet Uzun
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Haber Yorumları (1)
AHMET SAY: keşke alkolle uğraşmak yerine pudra şekeriyle uğraşsaydınız şuanda ekonomi bu durumda olmuyacaktı
Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
500
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