İçişleri Bakanı Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü
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İçişleri Bakanı Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi ve beraberindeki heyetle görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi ve beraberindeki heyetle görüştü.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleşen görüşmede, Bakan Soylu, Grandi'ye GAMER'i gezdirdi ve merkez hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler, göç yönetimi ve mültecilere yapılan insani yardım gibi konular ele alındı.

Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, BMMYK Avrupa Bölge Ofisi Müdürü Pascale Moreau, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, BMMYK Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen de bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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