İçişleri Bakanı Soylu, Baskil'de depremzedeleri ziyaret etti

11.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremden etkilenen Baskil ilçesinde depremzedelerle görüştü.

Bakan Soylu, merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Baskil ilçesinde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

AFAD ve Türk Kızılay tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, Aladikme köyünde depremzedeleri ziyaret etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaretlerinde Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve muhtarlar da eşlik etti.

Kaynak: AA