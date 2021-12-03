İçişleri Bakanı Soylu: "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk'ın...
İçişleri Bakanı Soylu: "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik.
İçişleri Bakanı Soylu: "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal ablamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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