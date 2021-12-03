İçişleri Bakanı Soylu: "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk'ın... - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu: "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk'ın...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik.

İçişleri Bakanı Soylu: "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal ablamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit yaşamını yitirdi

Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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