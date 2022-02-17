İçişleri Bakanı Soylu: Asıl göç yeni başlıyor, 8 milyonun üzerinde harekete hazır göç kütlesi var

Bakan Soylu, Vilayetler Evi'ndeki "Medya Temsilcileriyle Göç Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Göçe kaynaklık eden ülkelerde iç savaşların, vekalet savaşların, ekonomik problemlerin yaşandığını belirten Soylu, bunların sebebinin Türkiye olmadığını vurguladı.

"TÜRKİYE GÖÇÜ YÖNETMEYE YÖNELİK ANLAYIŞ ORTAYA KOYMAKTADIR"

Batı ülkelerini eleştiren Soylu, göç sorununun Türkiye-Yunanistan, Türkiye- Suriye, Türkiye-İran sınırlarında sıkıştırılmaya çalışıldığını dile getirdi. Türkiye'nin göç konusuna vicdani temelde baktığını ifade eden Soylu, göçü yönetmeye yönelik anlayışın ortaya konulduğunu bildirdi.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER GÖÇ AKIMINI İZLEMEYİ TERCİH EDİYOR"

Göç akımının bitip bitmeyeceğine ilişkin "Bizim kanaatimiz şu, yeni başladı" ifadesini kullanan Bakan Soylu, gelişmiş ülkelerin bu konuda hiçbir şey yapmadığını, izlemeyi tercih ettiğini kaydetti. Süleyman Soylu, defalarca anlatılmasına rağmen Avrupa Birliğinin de anlamazlıktan geldiğini vurguladı.

"8 MİLYONUN ÜZERİNDE HAREKETE GEÇMEYE HAZIR GÖÇ KÜTLESİ VAR"

Bakan Soylu, "2 milyon potansiyel göç İran sınırında Afgan var, 3,9 milyon İdlib'de, 1,2 milyon Cerablus-Azez-Mare-El Bab-Çobanbey bölgesinde, 550-600 bin Afrin'de, 350 bin de Tel Abyad ve Resulayn'da var... Yani 8 milyonun üzerinde hemen harekete geçmeye hazır göç kütlesi var. Herhangi bir saldırıda, teşvikte, tehditte veya bulabildikleri bir fırsatta." diye konuştu.

SON 5 YILDA 2,5 MİLYON İNSANIN TÜRKİYE'YE GİRİŞİ ENGELLENDİ

Türkiye'nin yaşananları yönetmeye çalıştığının altını çizen Soylu, son 5 yılda doğu ve güney sınırlardan 2,5 milyon insanın Türkiye girmek için baskı yaptığını ve bunların engellendiğini söyledi. Son 5 yılda Batı'ya gidenlerin sayısının 620 bin olduğunu bildiren Soylu, Suriye'ye gönüllü geri dönüşler hariç Türkiye'nin Afganistan başta olmak üzere Pakistan ve Afrika'ya geri gönderdiği kişi sayısının da 306 bin 138 olduğunu dile getirdi. Süleyman Soylu, dünyada böyle güçlü bir geri gönderme mekanizmasının bulunmadığını belirtti.

"KAÇAK AFGANLARI GÖNDERMEYE BAŞLADIK"

Taliban'ın yönetimi almasının ardından Afganistan'a geri gönderimlerin havalimanı ve çeşitli şartlar nedeniyle durdurulduğunu hatırlatan Soylu, "27 Ocak tarihinde Afganistan'a Ariana Hava Yolları ile charter seferlerle yeniden buradaki kaçak Afganları göndermeye başladık. Yaklaşık şu ana kadar 5 charter sefer yaptık" şeklinde konuştu.